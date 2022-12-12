Почтовый терроризм продолжается: окровавленный пакет получило посольство Украины в Греции
Министерство иностранных дел сообщило о трех новых угрозах украинским дипломатам. В понедельник, 12 декабря, в посольство Украины в Греции поступил окровавленный пакет.
Об этом в комментарии 24 каналу сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко. Он отметил, что полиция Греции уже начала следственные действия.
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Очередные угрозы украинским дипломатам
По информации Николенко, адрес отправителя такой же как и на остальных конвертах, которые ранее поступили в украинские посольства и консульства: автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen.
Ожидаем также ускорение расследования со стороны немецких правоохранителей,
– заявил спикер МИД.
Также он отметил, что в целом уже есть 33 случая угроз в 17 странах: 1 покушение на теракт, 2 сообщения о минировании, 1 случай вандализма, 1 случай письменной угрозы и 28 окровавленных пакетов.
"Как сказал Дмитрий Кулеба, как бы ни пытались враги запугать украинскую дипломатию, ничего у них не получится. Работаем на победу", – добавил Николенко.
Что известно об угрозах украинским дипломатам
- В адрес украинских дипломатических учреждений после того, как 30 ноября у посольства Украины в Мадриде произошел взрыв, начали поступать угрозы.
- Кроме этого инцидента, были и другие тревожные события, не связанные со взрывчаткой. В частности, в посольство Украины поступали конкретные угрозы. Конверты в момент их получения были пропитаны красной жидкостью. Кроме того, дипломатические учреждения получали пакеты с глазами животных.
- Кроме Испании, посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, а также Брно обнаружили окровавленные пакеты. Вандализму подвергся вход в дом посла в Ватикане.
- Также отметим, что в Германии людям на электронные ящики поступают фейковые письма от якобы имени консульства Украины. В этих сообщениях немцев призывают вступить в иностранный легион в Украине.