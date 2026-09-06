Об этом сообщили в Sky News.

Как американцы добрались до Киева и кто их встретил?

Поезд, на котором спецпредставители Трампа прибыли в украинскую столицу, носил символическое название – "Мирный экспресс". Именно такое название и появилось на электронном табло на вокзале.



Кушнер и Виткофф прибыли в Киев на "мирном экспрессе" / AP

На железнодорожном вокзале американскую делегацию лично встречали глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов, председатель фракции "Слуга народа" и заместитель главы ОП Сергей Кислица.

Продолжаем тесную координацию по дальнейшим шагам для прекращения войны,

– написал Умеров.

Американцы прибыли в Киев на поезде: смотрите видео со страницы Умерова

Примечательно, что иностранные гости обычно прибывают в Украину по железной дороге. Однако для американцев готовили встречу в аэропорту. Помешали этому российские обстрелы, которые, по словам президента Владимира Зеленского, в последние дни были направлены именно на аэропорты, что и сделало невозможным использование авиационного транспорта.

Впрочем, встреча украинской и американской делегаций так же состоялась в Киеве, где и начались переговоры.

Поездка дипломатов проходит на фоне заявлений Дональда Трампа о наличии нового предложения по прекращению боевых действий.

Накануне приезда в украинскую столицу Стив Виткофф в девятый раз посетил Москву, где провел переговоры с российской стороной. Во время этого визита Владимир Путин публично похвалил Трампа, а помощник диктатора Юрий Ушаков назвал консультации очень полезными.

По словам Ушакова, консультации в РФ вышли за рамки обсуждения украинского кризиса и затронули экономические вопросы. Однако конкретное содержание новых американских инициатив пока не разглашается.

Ключевые разногласия и позиция сторон

Эти переговоры являются очередной попыткой США выступить посредником в урегулировании конфликта. Несмотря на это, перспективы достижения компромисса остаются туманными из-за нерешенных вопросов территориальной целостности и гарантий безопасности.

Украинская сторона продолжает категорически отвергать требования России о передаче всего Донбасса под контроль Кремля. В то же время активность Вашингтона на украинском направлении в последнее время несколько снизилась из-за сосредоточения внимания на войне в Иране.