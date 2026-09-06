Подробиці повідомили в Sky News.

Як американці добралися до Києва та хто їх зустрів?

Потяг, яким спецпредставники Трампа приїхали до української столиці, мав символічну назву – "Мирний експрес". Саме таке найменування і висвітилося на електронному табло на вокзалі.



Кушнер і Віткофф прибули до Києва на "мирному експресі" / AP

На залізничному вокзалі американську делегацію особисто зустрічали голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов, голова фракції "Слуга народу" та заступник голови ОП Сергій Кислиця.

Продовжуємо тісну координацію щодо подальших кроків для припинення війни,

– написав Умєров.

Американці прибули до Києва потягом: дивіться відео зі сторінки Умєрова

Прикметно, що іноземні гості зазвичай прибувають до України залізницею. Однак для американців готували прийом в аеропорту. Завадили цьому російські обстріли, які, за словами президента Володимира Зеленського, останніми днями спрямовувалися саме на летовища, що й унеможливило використання авіаційного транспорту.

Втім, зустріч української та американської делегацій таки відбулася у Києві, де й розпочалися переговори.

Поїздка дипломатів відбувається на тлі заяв Дональда Трампа про наявність свіжої пропозиції щодо припинення бойових дій.

Напередодні приїзду до української столиці Стів Віткофф удев'яте відвідав Москву, де провів переговори з російською стороною. Під час цього візиту Володимир Путін публічно похвалив Трампа, а помічник диктатора Юрій Ушаков назвав консультації дуже корисними.

За словами Ушакова, консультації в РФ вийшли за межі обговорення української кризи та торкнулися економічних питань. Проте конкретний зміст нових американських ініціатив поки не розголошується.

Ключові розбіжності та позиція сторін

Ці переговори є черговою спробою США виступити посередником у врегулюванні конфлікту. Попри це, перспективи досягнення компромісу залишаються туманними через невирішені питання територіальної цілісності та гарантій безпеки.

Українська сторона продовжує категорично відкидати вимоги Росії щодо передачі під контроль Кремля всього Донбасу. Водночас активність Вашингтона на українському напрямку останнім часом дещо знизилася через фокусування уваги на війні в Ірані.