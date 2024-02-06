Путин готовит традиционное послание россиянам: какую тему может поднять диктатор

Глава Кремля планирует выступить с посланием к Федеральному собранию. Однако, точная дата пока что неизвестна.

По данным росСМИ, Путин планирует затронуть темы, которые он неоднократно поднимал в своих выступлениях. В частности, речь идет о так называемой "специальной военной операции", информирует 24 Канал.

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Путин выступит с посланием Федеральному собранию

Объявление послания Путина Федеральному собранию планируется на период между 23 февраля и 8 марта. В росСМИ отметили, что об этом сообщили 4 источника, которые являются близкими к администрации главы Кремля.

Так, в российских медиа заявили, что все же обсуждается конец февраля, однако дата может сдвинуться.

Как и в 2018 году (тогда диктатор выступил перед парламентариями 1 марта), послание по сути сыграет роль предвыборной программы кандидата в президенты Путина.

Сейчас, итоговое содержание документа пока неизвестно. По данным росСМИ, в него, скорее всего, войдут главные смысловые линии, которые глава Кремля не раз затрагивал в своих выступлениях. Это, в частности, цели России в так называемой "специальной военной операции", суверенитет страны, ее социально-экономическое будущее и семейные ценности.

Выступление диктатора на форуме "Малая Родина – Сила России"

Владимир Путин 16 января выступил на форуме "Малая Родина – Сила России". На этом мероприятии снова звучали циничные речи главы страны-агрессора в отношении Украины.

Он заявил, что Россия якобы никогда не пыталась "замахнуться на самостоятельность Украины". Не обошлось без оскорблений в отношении нашего народа, ведь диктатор считает, что у нас якобы "мозг закомпостирован".

В стиле российской пропаганды Путин заявил, что, мол, боевыми действиями "защищает интересы своей страны, как и всегда".

По словам российского президента, к ситуации между Россией и Украиной "привели националистические идеи в последней после распада Советского Союза".

Также Путин сказал, что якобы Украина отказалась от переговоров с Россией, назвав нашу страну "придурками". Диктатор также отметил, что, мол, если бы все переговоры состоялись, очевидно на условиях России, то "все давно уже бы закончилось". Кроме этого, он обвинил в провале переговоров с Россией бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который, по словам Путина, "приказал не говорить с Россией". Глава Кремля также предположил, что украинское военно-политическое руководство "сожалеет о непроведенных переговорах".