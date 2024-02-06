За даними росЗМІ, Путін планує зачепити теми, які він неодноразово підіймав у своїх виступах. Зокрема, йдеться про так звану "спеціальну військову операцію", інформує 24 Канал.

Дивіться також Путін хоче відмовити Ердогана від допомоги Україні: чи вдасться це йому у Туреччині

Путін виступить з посланням Федеральним зборам

Оголошення послання Путіна Федеральним зборам планується на період між 23 лютого і 8 березня. У росЗМІ зазначили, що про це повідомили 4 джерела, які є близькими до адміністрації глави Кремля.

Так, в російських медіа заявили, що все ж обговорюється кінець лютого, проте дата може зсунутися.

Як і у 2018 році (тоді диктатор виступив перед парламентаріями 1 березня), послання по суті зіграє роль передвиборчої програми кандидата у президенти Путіна.

Наразі, підсумковий зміст документа поки невідомий. За даними росЗМІ, до нього, швидше за все, увійдуть головні смислові лінії, яких глава Кремля не раз торкався у своїх виступах. Це, зокрема, цілі Росії у так званій "спеціальній військовій операції", суверенітет країни, її соціально-економічне майбутнє та сімейні цінності.

Виступ диктатора на форумі "Малая Родіна – Сила Росії"

Владімір Путін 16 січня виступив на форумі "Малая Родіна – Сила Росії". На цьому заході знову лунали цинічні промови глави країни-агресорки щодо України.

Він заявив, що Росія нібито ніколи не намагалася "замахнутися на самостійність України". Не обійшлося без образ стосовно нашого народу, адже диктатор вважає, що у нас нібито "мозок закомпостований".

В стилі російської пропаганди Путін заявив, що, мовляв, бойовими діями "захищає інтереси своєї країни, як і завжди".

За словами російського президента, до ситуації між Росією та Україною "призвели націоналістичні ідеї в останній після розпаду Радянського Союзу".

Також Путін сказав, що нібито Україна відмовилася від перемовин із Росією, назвавши нашу країну "придурками". Диктатор також наголосив, що, мовляв, якби всі перемовини відбулися, вочевидь на умовах Росії, то "все давно уже б закінчилося". Крім цього, він звинуватив у провалі перемовин з Росією колишнього прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, який, за словами Путіна, "наказав не говорити з Росією". Глава Кремля також припустив, що українське військово-політичне керівництво "жалкує про непроведені перемовини".