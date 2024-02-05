У розмові з 24 Каналом політтехнолог Борис Тизенгаузен пояснив причини, через які Путін вирушає у таку мандрівку.

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Ймовірний візит Путіна до Туреччини

За словами Тизенгаузена, Путіну необхідний зрозумілий і рівновіддалений перемовник. Такий, як Ердоган, якого він вже не вперше намагається долучити до процесу.

"Україна не може вести з Росією перемовини напряму. А Путіну треба той, хто стане перемовною сполучною ланкою між Україною та Росією. Він хоче уже щось робити – сідати за стіл перемовин, бо такі сигнали йдуть з Кремля. Але, звісно, на своїх умовах – залишити йому окуповані території і він навіть не буде проти НАТО, якому сильно програє", – сказав політтехнолог.

Друга причина – Чорноморський флот, які росіяни змушені були сховати подалі. І тут Ердоган може розповідати про якесь домінування у морі.

"Путіну треба поговорити з ним про всі угоди і щоб Ердоган не дав добро на прохід кораблів", – пояснив Тизенгаузен.

І ще один аспект – зброя. Турецькому президенту пообіцяли західні винищувачі в обмін на ракети С-300 та С-400, які він колись купував у Росії. Для Путіна буде остаточною поразкою, якщо російська зброя опиниться в руках українців і полетить в росіян.

"Ердоган давно хоче літаки. Тому тут питань багато. Я сумніваюся, що туди полетить справжній Путін – дуже небезпечний маршрут, де все може статися", – припустив політтехнолог.

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