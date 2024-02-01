Російський опозиційний політик Геннадій Гудков прокоментував 24 Каналу ймовірні перемовини лідерів. За його словами, Путін відчув, що Ердоган почав зближуватись із Заходом.

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"Путін відчув, що Туреччина серйозно віддаляється. Оскільки там дуже великі інтереси, треба якось спробувати загальмувати цей процес", – зазначив Гудков.

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Як відомо, Туреччина становить найважливіше джерело товарів подвійного призначення й обходу санкцій для Росії. Однак останнім часом Анкара почала давати задню.

Зокрема, після указу Джо Байдена про вторинні санкції від 22 грудня 2023 року турецькі банки почали розривати кореспондентські відносини й припиняти опрацювання платежів з російськими. Водночас є винятки для дочірніх іноземних банків у Росії.

Туреччина начебто окреслює, що, попри серйозні розбіжності, вона не пропаща країна ані для Євросоюзу, ані для НАТО. Мені здається, що цей тренд, який визначився останніми місяцями, Путін відчув,

– пояснив Гудков.

Російський президент може спробувати домовитися з турецьким щодо відновлення співпраці. Ба більше, Путіну нічого не загрожує в цій країні НАТО, адже вона не ратифікувала Римський статут.

Зверніть увагу! Міжнародний суд у Гаазі 17 березня 2023 року видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей. Його можуть затримати на території 124 країн, які ратифікували Римський статут. Туреччина до них не належить.

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