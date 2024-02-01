Російський опозиційний політик Геннадій Гудков прокоментував 24 Каналу ймовірні перемовини лідерів. За його словами, Путін відчув, що Ердоган почав зближуватись із Заходом.
До теми Путін може відвідати Туреччину: чи загрожує главі Кремля щось у цій країні НАТО
"Путін відчув, що Туреччина серйозно віддаляється. Оскільки там дуже великі інтереси, треба якось спробувати загальмувати цей процес", – зазначив Гудков.
Путін не хоче втратити неофіційного союзника
Як відомо, Туреччина становить найважливіше джерело товарів подвійного призначення й обходу санкцій для Росії. Однак останнім часом Анкара почала давати задню.
Зокрема, після указу Джо Байдена про вторинні санкції від 22 грудня 2023 року турецькі банки почали розривати кореспондентські відносини й припиняти опрацювання платежів з російськими. Водночас є винятки для дочірніх іноземних банків у Росії.
Туреччина начебто окреслює, що, попри серйозні розбіжності, вона не пропаща країна ані для Євросоюзу, ані для НАТО. Мені здається, що цей тренд, який визначився останніми місяцями, Путін відчув,
– пояснив Гудков.
Російський президент може спробувати домовитися з турецьким щодо відновлення співпраці. Ба більше, Путіну нічого не загрожує в цій країні НАТО, адже вона не ратифікувала Римський статут.
Про що говоритимуть Путін й Ердоган: основне
- Помічник російського президента Юрій Ушаков підтвердив, що готується візит Путіна в Туреччину. За його словами, українська тематика має стати "одним з основних предметів переговорів".
- Можна також припустити, що Путіна неабияк хвилює розширення НАТО. Адже 25 січня Ердоган схвалив протокол вступу Швеції до Альянсу.
- Турецький президент звично діє у власних інтересах, тому навряд чи дасть собою маніпулювати. Ба більше, затвердженням заявки Швеції на вступ до НАТО Ердоган наблизив отримання F-16.