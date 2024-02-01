Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков прокомментировал 24 Каналу вероятные переговоры лидеров. По его словам, Путин почувствовал, что Эрдоган начал сближаться с Западом.

К теме Путин может посетить Турцию: грозит ли главе Кремля что-то в этой стране НАТО

"Путин почувствовал, что Турция серьезно отдаляется. Поскольку там очень большие интересы, надо как-то попытаться затормозить этот процесс", – отметил Гудков.

Путин не хочет потерять неофициального союзника

Как известно, Турция является важнейшим источником товаров двойного назначения и обхода санкций для России. Однако в последнее время Анкара начала давать заднюю.

В частности, после указа Джо Байдена о вторичных санкциях от 22 декабря 2023 года турецкие банки начали разрывать корреспондентские отношения и прекращать обработку платежей с российскими. В то же время есть исключения для дочерних иностранных банков в России.

Турция вроде бы очерчивает, что, несмотря на серьезные разногласия, она не пропащая страна ни для Евросоюза, ни для НАТО. Мне кажется, что этот тренд, который определился в последние месяцы, Путин почувствовал,

– объяснил Гудков.

Российский президент может попытаться договориться с турецким о возобновлении сотрудничества. Более того, Путину ничего не угрожает в этой стране НАТО, ведь она не ратифицировала Римский статут.

Обратите внимание! Международный суд в Гааге 17 марта 2023 года выдал ордер на арест Путина за депортацию украинских детей. Его могут задержать на территории 124 стран, которые ратифицировали Римский статут. Турция к ним не относится.

О чем будут говорить Путин и Эрдоган: основное