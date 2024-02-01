Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков прокомментировал 24 Каналу вероятные переговоры лидеров. По его словам, Путин почувствовал, что Эрдоган начал сближаться с Западом.
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"Путин почувствовал, что Турция серьезно отдаляется. Поскольку там очень большие интересы, надо как-то попытаться затормозить этот процесс", – отметил Гудков.
Путин не хочет потерять неофициального союзника
Как известно, Турция является важнейшим источником товаров двойного назначения и обхода санкций для России. Однако в последнее время Анкара начала давать заднюю.
В частности, после указа Джо Байдена о вторичных санкциях от 22 декабря 2023 года турецкие банки начали разрывать корреспондентские отношения и прекращать обработку платежей с российскими. В то же время есть исключения для дочерних иностранных банков в России.
Турция вроде бы очерчивает, что, несмотря на серьезные разногласия, она не пропащая страна ни для Евросоюза, ни для НАТО. Мне кажется, что этот тренд, который определился в последние месяцы, Путин почувствовал,
– объяснил Гудков.
Российский президент может попытаться договориться с турецким о возобновлении сотрудничества. Более того, Путину ничего не угрожает в этой стране НАТО, ведь она не ратифицировала Римский статут.
О чем будут говорить Путин и Эрдоган: основное
- Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил, что готовится визит Путина в Турцию. По его словам, украинская тематика должна стать "одним из основных предметов переговоров".
- Можно также предположить, что Путина изрядно волнует расширение НАТО. Ведь 25 января Эрдоган одобрил протокол вступления Швеции в Альянс.
- Турецкий президент привычно действует в собственных интересах, поэтому вряд ли даст собой манипулировать. Более того, утверждением заявки Швеции на вступление в НАТО Эрдоган приблизил получение F-16.