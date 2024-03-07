Тогда он заявлял, что Россия видит, где и какие есть проблемы и непрерывно ведет работу по увеличению мощностей армии и флота. Он отметил, что российская армия “приобрела колоссальный боевой опыт".

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Послание Путина провалилось

По данным российских телеграмм-каналов, послание президента страны-агрессора Владимира Путина к Федеральному собранию провалилось по рейтингам на российском телевидении.

Сообщается, что в течение последнего года обращение кремлевского главы начали получать вдвое меньшее количество просмотров от аудитории.

В частности, нынешнее послание Путина оказалось на 8 и 25 местах среди сотни самых популярных телепрограмм на прошлой неделе.

Согласно обнародованной росСМИ информации, больше всего российского диктатора смотрели на пропагандистском канале "Россия-1" (рейтинг 4% и 8 место в топ-100, аудитория 4+).

За год Путин потерял почти половину зрителей. в 2023-м его послание заняло 6, 7 и 61 строчки в списке самых популярных программ недели. Кроме трансляций на Первом канале и "России-1", в топ-100 оказалось и НТВ. Совокупный рейтинг всех трех показов составил 11,4%. в 2024-м – только 6,5%,

– говорится в сообщении.

В то же время российское телевидение продолжает стремительно терять рейтинги. Если год назад три самые популярные передачи набирали 17%, то сейчас этот показатель составляет 14,6%.

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