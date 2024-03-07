Тогда он заявлял, что Россия видит, где и какие есть проблемы и непрерывно ведет работу по увеличению мощностей армии и флота. Он отметил, что российская армия “приобрела колоссальный боевой опыт".
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Послание Путина провалилось
По данным российских телеграмм-каналов, послание президента страны-агрессора Владимира Путина к Федеральному собранию провалилось по рейтингам на российском телевидении.
Сообщается, что в течение последнего года обращение кремлевского главы начали получать вдвое меньшее количество просмотров от аудитории.
В частности, нынешнее послание Путина оказалось на 8 и 25 местах среди сотни самых популярных телепрограмм на прошлой неделе.
Согласно обнародованной росСМИ информации, больше всего российского диктатора смотрели на пропагандистском канале "Россия-1" (рейтинг 4% и 8 место в топ-100, аудитория 4+).
За год Путин потерял почти половину зрителей. в 2023-м его послание заняло 6, 7 и 61 строчки в списке самых популярных программ недели. Кроме трансляций на Первом канале и "России-1", в топ-100 оказалось и НТВ. Совокупный рейтинг всех трех показов составил 11,4%. в 2024-м – только 6,5%,
– говорится в сообщении.
В то же время российское телевидение продолжает стремительно терять рейтинги. Если год назад три самые популярные передачи набирали 17%, то сейчас этот показатель составляет 14,6%.
Путин в очередной раз отличился абсурдными заявлениями: последние новости
- Вечером 6 марта глава страны-агрессора Владимир Путин выступил на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, что в Краснодаре. Тогда он заявил, что распад СССР вызвали внутренние проблемы.
- В то же время как отметил кремлевский глава, так называемые "элиты США" не справились с бременем ответственности быть единственной сверхдержавой после распада СССР.
- Он добавил, что Вашингтон якобы сам выпустил джинна из бутылки, действуя в обход Совбеза ООН в Ираке, Югославии и других случаях.
- Несмотря на экономические проблемы в России, Путин заявил, что власти США подрывают авторитет доллара, а их политика якобы ошибочна.
- Он заявил, что уверен в том, что воссоединение россиян и украинцев на духовном уровне рано или поздно произойдет. Не обошлось и без уже заявлений о "плохом национализме".
- По его словам, Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство, в частности преимущественно благодаря России и позиции России.