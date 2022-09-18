Под обстрел в Украине попал кардинал – посланник Папы

Посланник Папы Римского кардинал Конрад Краевский попал под обстрел русских оккупантов. Он вез гуманитарную помощь в деревни в Запорожской области.

Посланник Папы Римского в Украине попал под обстрел

Кардинал признался, что "не знал куда бежать". К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.

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Кардинал в сопровождении двух епископов и одного военного пытался доставить груз гуманитарной помощи в зоне ведения боевых действий. На одном из планируемых отрезков маршрута миссия попала под обстрел.