Под обстрел в Украине попал кардинал – посланник Папы
Источник:Vatican News
Посланник Папы Римского кардинал Конрад Краевский попал под обстрел русских оккупантов. Он вез гуманитарную помощь в деревни в Запорожской области.
Посланник Папы Римского в Украине попал под обстрел
Кардинал признался, что "не знал куда бежать". К счастью, в результате обстрела никто не пострадал.
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Кардинал в сопровождении двух епископов и одного военного пытался доставить груз гуманитарной помощи в зоне ведения боевых действий. На одном из планируемых отрезков маршрута миссия попала под обстрел.
Впервые в жизни я не знал, куда бежать... Надо было не просто куда-то бежать, надо было понять, куда именно,
– сказал кардинал.
Как только обстрел прекратился, кардинал продолжил раздавать гуманитарную помощь.
К слову, польский кардинал Краевский в четвертый раз находится в Украине с начала войны с россией. Он был в Одессе, затем отправился в Запорожье, дальше собирается в Харьков.
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