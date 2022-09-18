Вперше у житті я не знав, куди бігти... Адже треба було не просто кудись бігти, треба було збагнути, куди саме,

– сказав кардинал.

Щойно обстріл припинився, кардинал продовжив роздавати гуманітарну допомогу.

До слова, польський кардинал Краєвський вчетверте перебуває в Україні з початку війни з росією. Він був в Одесі, потім вирушив до Запоріжжя, далі збирається до Харкова.

Може зацікавити – Чи приїде Папа Римський до України: дивіться відео