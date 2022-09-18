Посланець Папи Римського в Україні потрапив під обстріл
Кардинал зізнався, що "не знав куди тікати". На щастя, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.
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Як повідомляється, кардинал у супроводі двох єпископів та одного військового намагався доставити вантаж гуманітарної допомоги у зоні ведення бойових дій. На одному із запланованих відрізків маршруту місія потрапила під обстріл.
Вперше у житті я не знав, куди бігти... Адже треба було не просто кудись бігти, треба було збагнути, куди саме,
– сказав кардинал.
Щойно обстріл припинився, кардинал продовжив роздавати гуманітарну допомогу.
До слова, польський кардинал Краєвський вчетверте перебуває в Україні з початку війни з росією. Він був в Одесі, потім вирушив до Запоріжжя, далі збирається до Харкова.
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