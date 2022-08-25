После 22 нет: на Закарпатье ограничили продажу алкоголя

На время военного положения по всей территории Украины действует комендантский час. Впрочем, этого нельзя утверждать о Закарпатье.

В Закарпатье ограничили продажу алкоголя

В этой области комендантского часа практически нет. Впрочем, сейчас решили запретить продажу алкогольных напитков в ночное время.

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Такое решение принял Совет обороны области. Запрет будет действовать с 24 по 28 августа в период с 22:00 до 8:00.

Запрещается розничная торговля алкогольными, слабоалкогольными напитками и веществами, произведенными на спиртовой основе. Ограничения распространяются и на рестораны.

Кроме того, была ограничена работа заведений ресторанного хозяйства до 23:00 24 августа, а также запрещено массовое скопление людей на территории области в период с 24 августа до 8:00 25 августа. Закарпатье единственная область, где нет комендантского часа Закарпатская область продолжает оставаться единственной областью, где не вводили комендантский час. Там работают аптеки, магазины, супермаркеты и т.д. Глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта пояснил, что в первые дни войны подробно изучали оперативную ситуацию в регионе. По его словам, все указывало на то, что не нужно ограничивать передвижение людей ночью, поскольку ночные клубы не работают и развлечения исключительно на совести каждого человека. В то же время в Закарпатье одним из первых в Украине запретили продажу алкоголя – еще с 28 февраля. Но 15 марта ограничение ослабили, после чего вообще упразднили. Может заинтересовать – Как прошел День Независимости в регионах Украины: смотрите видео

, что по-прежнему под запретом остается продажа указанных напитков работникам правоохранительных органов, военнослужащим ВСУ, Нацгвардии Украины, территориальной обороны и других военных формирований.