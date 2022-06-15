После 50-летнего конфликта у Канады появилась сухопутная граница с Евросоюзом

У Канады теперь официально есть сухопутная граница с Европейским Союзом. Она пролегает через Данию.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод во время совместной пресс-конференции с канадской коллегой Мелани Жоли. Страны таким образом разрешили давний пограничный спор за отдаленный остров Тартипалук (Ганс) в Арктике, сообщает 24 канал.

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Как договорились Дания и Канада

Стороны решили поделить остров по ущелью, разделяющему его почти посередине. Кофод назвал этот день историческим. Ведь спор длился более полувека. За последние несколько лет переговоры вели более активно, потому и пришли к согласию.

Это очень необходимо во времена, когда уважение к основанному на правилах международному порядку испытывает давление,

– сказал министр иностранных дел Дании.

Он надеется, что эти переговоры и дух соглашения будут вдохновлять других.

Что известно об острове

Остров имеет площадь 1,3 квадратных километра. Соглашение, заключенное Канадой и Дания, определяет не только государственную принадлежность острова, но и морскую границу на шельфе в пределах 200 морских миль и континентальный шельф вне этой зоны.

Этот остров не имеет никакого экономического значения. Там никто не живет и вокруг нет разведанных полезных ископаемых. Но страны долго на него претендовали. При этом они отправляли туда военные и исследовательские миссии, которые устанавливали национальные флаги и оставляли для преемников бутылку спиртного напитка (канадского виски или датского шнапса). Именно это и стало причиной того, что пограничный спор назвали "война виски".

В то же время морская граница между Канадой и Данией является самой длинной в мире.

Как Канада и Дания помогают Украине

Оба государства поддерживают нашу страну в борьбе с российским агрессором. В этой войне они находятся на стороне правды, как и весь цивилизованный мир, то есть с нами. Дания имеет планы передать Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Кроме того, страна предоставит пусковые установки к ним. Это то, что нам действительно нужно для решения задач по защите и освобождению наших территорий.

Канада же, кроме оружия и финансов, также присоединилась к санкциям и запретила въезд тысячам граждан России, ранее попавших под санкции страны. В список попал и президент государства-агрессора Владимир Путин. Таким образом, страна демонстрирует поддержку Украине. Ведь запрет на въезд в Канаду соратникам и сторонникам политики Путина – это один из многих способов привлечения России к ответственности за ее преступления в Украине.

Также Канада ударила по самому болезненному для России – запретила предоставление ряда услуг для российской нефтегазовой и химической промышленности. Новые ограничения налагают запрет на экспорт 28 услуг, крайне необходимых для функционирования нефтяной, газовой и химической промышленности, включая технические, управленческие, бухгалтерские и рекламные услуги. Таким образом, для путинского режима произошел еще один удар.

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