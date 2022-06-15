Про це заявив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод під час спільної пресконференції з канадською колегою Мелані Жолі. Країни таким чином вирішили давню прикордонну суперечку за віддалений острів Тартипалук (Ганс) в Арктиці, повідомляє 24 канал.

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Як домовились Данія та Канада

Сторони вирішили поділити острів по ущелині, яка розділяє його майже посередині. Кофод назвав цей день історичним. Адже суперечка тривала понад пів століття. За останні кілька років перемовини вели більш активно, тому й дійшли згоди.

Це дуже необхідно у часи, коли повага до заснованого на правилах міжнародного порядку зазнає тиску,

– сказав міністр закордонних справ Данії.

Він сподівається, що ці перемовини та дух угоди надихатимуть інших.

Що відомо про острів

Острів має площу 1, 3 квадратних кілометри. Угода, яку уклали Канада та Данія, визначає не лише державну належність острова, а також морський кордон на шельфі в межах 200 морських миль та континентальний шельф поза цією зоною.

Цей острів не має жодного економічного значення. Там ніхто не живе і навколо немає розвіданих корисних копалин. Але країни довго на нього претендували. При цьому час від часу вони відправляли туди військові та дослідницькі місії, які встановлювали національні прапори та залишали для наступників пляшку спиртного напою (канадського віскі або данського шнапсу). Саме це й стало причиною, що прикордонний спір назвали "війна віскі".

Водночас морський кордон між Канадою та Данією є найдовшим у світі.

Як Канада та Данія допомагають Україні

Обидві держави підтримують нашу країну у боротьбі з російським агресором. У цій війні вони на стороні правди, як і весь цивілізований світ, тобто з нами. Так, Данія має плани передати Україні протикорабельні ракети Harpoon. Окрім того, країна надасть пускові установки до них. Це те, що нам дійсно потрібно для розв'язання завдань по захисту та звільненню наших територій.

Канада ж, окрім зброї та фінансів, також доєдналася до санкцій та заборонила в'їзд тисячам громадянам Росії, які раніше потрапили під санкції країни. У список потрапив і президент держави-агресорки Володимир Путін. Таким чином країна демонструє підтримку Україні. Адже заборона в'їзду в Канаду соратникам та прихильникам політики Путіна – це один із багатьох способів притягнення Росії до відповідальності за її злочини в Україні.

Також Канада вдарила по найболючішому для Росії – заборонила надання низки послуг для російської нафтогазової та хімічної промисловості. Нові обмеження накладають заборону на експорт 28 послуг, які вкрай необхідні для функціонування нафтової, газової та хімічної промисловості, включаючи технічні, управлінські, бухгалтерські та рекламні послуги. Таким чином для путінського режиму стався ще один удар.

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