После Афганистана: войска международной коалиции полностью вышли из Ирака
Источник:твиттер премьера Ирака
Войска США в частности и международной коалиции в целом полностью вышли из Ирака. Об этом рассказал иракский премьер-министр Мустафа аль-Казими.
По его словам, боевые задания коалиция на территории страны выполнила. Теперь будет помогать только консультациям.
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Коалиционные войска вышли из Ирака
Международная коалиция вывела свои военные силы и технику из Ирака. Как заявил в твиттере глава местного правительства Мустафа аль-Казими:
- Коалиция завершила все боевые задания.
- Но будет помогать иракцам "советами и поддержкой".
Боевые задачи международной коалиции завершены. Как завершено и выведение всех ее сил и боевой техники за пределы Ирака. Как и договорились в ходе стратегического диалога, роль коалиции в дальнейшем ограничится советами и поддержкой,
– написал аль-Казиме.
И добавил, что народ Ирака благодарен США и союзникам за помощь в войне с террористами.Справка. Военная операция международной коалиции в составе США, Великобритании, Австралии и других стран (большая часть которых участвовали формально, то есть своих военных не посылали) началась в Ираке еще в 2003. Ее целью объявляли борьбу с международным терроризмом, а также поиск и ликвидацию оружия массового поражения.
Уместно напомнить:
- Войска Соединенных Штатов Америки находились в Афганистане 19 лет, 10 месяцев и 25 дней. 30 августа 2021 года последний американский солдат покинул страну.
- О выводе войск США из Ирака договорились еще в июле 2021. А в начале декабря окончательно это подтвердили, и сообщили, что достигли согласия в коалиции по этому поводу.
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Полный текст сообщения премьера Ирака аль-Казими в твиттере:
Боевые задачи международной коалиции завершены. Как завершено и выведение всех ее сил и боевой техники за пределы Ирака. Как и договорились в ходе стратегического диалога, роль коалиции в дальнейшем ограничится советами и поддержкой.
Мы благодарим страны и руководство международной коалиции, наших соседей и партнеров в войне против "Исламского государства", и подтверждаем готовность наших сил защищать наш народ. Да здравствует Ирак!