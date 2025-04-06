После атаки баллистикой в Киеве фиксируют пожары
- Российские баллистические ракеты атаковали Киев, повлекши пожары в Дарницком и Оболонском районах.
- В атаке применили до 10 ракет, вероятно, корейских KN-23, запущенных из Воронежской и Брянской областей России.
- Мэр Киева сообщил о вызовах медиков в пострадавшие районы, угроза еще не миновала.
Баллистические ракеты российской армии атаковали Киев ночью 6 апреля. Власти сообщили о первых известных последствиях.
Киевская городская военная администрация информировала о пожарах по меньшей мере в 2 районах города. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
Хронология ночи Россия запустила "Калибры", есть угроза и других ракет: где сейчас воздушная тревога в Украине
Атака баллистики на Киев: что известно
Воздушная тревога в Киеве продолжается с 04:57 – ее объявили, вместе с большинством областей Украины, кроме Юга, из-за угрозы баллистического обстрела. Буквально за минуту стало известно, что Киев атакуют ракеты.
Серия мощных взрывов прозвучала в столице и пригороде, власть информировала о работе сил противовоздушной обороны.
Мониторинговые сообщества писали, что по Киеву запустили до 10 баллистических ракет – вероятно, это были корейские KN-23. Пуски осуществляли не менее чем из 2 мест – в Воронежской и Брянской российских областях.
Угроза еще не прошла по состоянию на время публикации. Но уже стало известно о первых последствиях воздушной атаки врага. Мэр Киева Виталий Кличко написал о вызовах медиков – в Дарницкий район столицы и в Оболонский район.
Через минуту в КГВА добавили, что в результате атаки на Киев баллистических ракет зафиксировано возгорание в трех районах города – Дарницком и Оболонском, а также в Соломенском. На места направляются спасатели. В Дарницком районе есть пострадавшие, пишет Кличко. Предварительно, произошло падение обломков на территории нежилой застройки.
Перед этим Киев атаковали также БПЛА. По состоянию на сейчас массированная ракетная атака продолжается! Ракеты летят с Черниговщины на Киевщину.