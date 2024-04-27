Об этом даже написали российские пропагандисты. Директор "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев объяснил росСМИ причины, пишет 24 Канал.
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Что говорят в России о приостановлении работы Славянского НПЗ
НПЗ частично прекратил работу, 10 беспилотников минувшей ночью атаковали нефтеперерабатывающий завод. Они попали, в частности, в установки по переработке нефти,
– заявил Труднев.
По его словам, на территории завода собирают обломки. Директор заявил, что оценивать ущерб еще рано, ибо возможные скрытые повреждения.
По предварительным данным россиян, на Славянском НПЗ повреждены:
- резервуарный парк,
- ректификационная колонна.
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Что известно об атаке беспилотников по Краснодарскому краю России
- Источники 24 Канала сообщили, что СБУ атаковала Славянский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы и военный аэродром "Кущевская" в Краснодарском крае.
- В минобороны России заявили о якобы 66 сбитых дронов и двоих – над Крымом. На рассвете 27 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что они якобы "подавили" более 10 беспилотников в Славянском, Северском и Кущевском районах. Однако заверил, что, мол, пострадавших и серьезных повреждений нет.
- Глава Славянского района Роман Синяговский говорил, что на нефтеперерабатывающем предприятии "Славянск-ЭКО" вспыхнул пожар и получила повреждения ректификационная колонна. Где расположены атакованные нефтеперерабатывающие заводы– смотрите здесь.