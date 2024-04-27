Об этом даже написали российские пропагандисты. Директор "Славянск ЭКО" Эдуард Труднев объяснил росСМИ причины, пишет 24 Канал.

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Что говорят в России о приостановлении работы Славянского НПЗ

НПЗ частично прекратил работу, 10 беспилотников минувшей ночью атаковали нефтеперерабатывающий завод. Они попали, в частности, в установки по переработке нефти,

– заявил Труднев.

По его словам, на территории завода собирают обломки. Директор заявил, что оценивать ущерб еще рано, ибо возможные скрытые повреждения.

По предварительным данным россиян, на Славянском НПЗ повреждены:

резервуарный парк,

ректификационная колонна.

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Что известно об атаке беспилотников по Краснодарскому краю России