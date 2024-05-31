"Отражали" атаку нефтебазой: в Краснодарском крае после взрывов вспыхнул пожар в порту

В Краснодарском крае в ночь на 31 мая прогремели мощные взрывы. После этого вспыхнул масштабный пожар в порту Кавказ.

Поскольку порт расположен в Керченском проливе и возле Крымского моста, то взрывы слышали и на полуострове. Как пишут в сети, пожар уже якобы удалось локализовать, передает 24 Канал.

Важно "Противовоздушный щит" не помог – в Керчи поражена паромная переправа: Генштаб показал фото

В порту Кавказ горела нефтебаза

Как пишут российские телеграм-каналы, в Темрюкском районе Краснодарского края прогремели мощные взрывы в ночь на 31 мая. Местные власти жаловались на атаку беспилотников и объявляли воздушную тревогу.

Впоследствии стало известно, что на нефтебазе в порту Кавказ вспыхнул пожар. Так, после атаки беспилотников произошло возгорание 3 цистерн с нефтепродуктами.

Официально власти заявляю, что "пе-ве-о" якобы все сбила, однако почему-то возник пожар, столб дыма от которого виден в Керчи. Глава Краснодарского края лишь сообщил, что пожар сложный, а также сообщил о пострадавших сотрудниках нефтебазы.

По состоянию на 06:20 оккупанты заявляют, что пожар на нефтебазе якобы локализован. В то же время телеграм-канал "Крымский ветер" добавляет, что в порту Кавказ в Краснодарском крае было 2 места возгорания.

Пожар на нефтебазе в Краснодарском крае / Фото из сети

Пожар в порту Кавказ попал также на видео. На опубликованных в сети кадрах видно масштабное возгорание и огненный столб.

Пожар на нефтебазе: смотрите видео

К слову, во время взрывов в порту Кавказ оккупанты несколько раз перекрывали движение по Крымскому мосту. Более того, тревогу объявляли и в Керченском порту.

Взрывы в Крыму: последние новости