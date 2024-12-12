После атаки "Шахедами" в центре Киева упали обломки

Вечером 12 декабря Россия запустила "Шахеды" по Украине. Сначала тревога прозвучала на Киевщине, где работала ПВО, а затем добралась до столицы. 24 Канал расскажет, что известно.

Воздушная тревога из-за "Шахедов" в Украине началась очень рано. В час дня говорилось о дронах на Сумщине, ближе к вечеру они начали залетать вглубь страны. Несколько дней россияне не атаковали беспилотниками – последние пуски были 9 декабря.

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Есть ли пострадавшие в Киеве после падения обломков

В Киевской городской военной администрации сообщили, что из-за атаки российских БПЛА по столице зафиксировали падение обломков. Речь о Печерском районе.

Предварительно – на открытой территории, без пожара и пострадавших,

– акцентировали в КГВА.

Буквально в это же время Воздушные силы заметили, что над Киевом летит вражеский дрон. Такое же сообщение появилось и позже.

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что обломки российского беспилотника упали в центре столицы – Печерском районе. Глава города подтвердил, что атака дронами продолжается – еще один "Шахед" летел в сторону центра с левого берега Днепра.

Судя по сообщениям мониторинговых сообществ, БПЛА проходят Киев насквозь. Они уже традиционно залетают с левобережья, а вылетают с другого конца города. Также фиксируют заход новых дронов на Сумщину: об этом написали в ВС, а мониторы добавили, что таких беспилотников много.