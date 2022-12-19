После атаки "Шахидами" в Киеве внедряют экстренные отключения света
19 декабря 2022, 08:13Читати новину українською
Российские захватчики не оставляют попыток уничтожить критическую инфраструктуру нашей страны. В ночь 19 декабря оккупанты несколько раз запускали по Киеву и области иранские дроны.
В воздушном пространстве столицы зафиксировали более 20 "Шахидов". Большинство из них удалось уничтожить.
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Ранее сообщалось, что выпустившие оккупанты иранские дроны атаковали объект критической инфраструктуры. Поэтому в Киеве внедряют экстренные отключения света.