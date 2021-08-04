После аварии на "Ривнеазоте" в почве обнаружили превышение уровня нитратов в 10 раз
Источник:фейсбук Андрея Малеваного
Взрыв на "Ривнеазоте" произошел 20 июля. Госэкоинспекция провела замеры в почвах вблизи на уровень нитратов.
И оказалось, что норма превышена в десятки раз. Забор проб для анализов проводили на 11 площадках.
Об инциденте На предприятии "Ривнеазот" произошел взрывˆ фото, видео
Взрыв на "Ривнеазоте": в регионе опасный уровень нитратов в почве
Государственная экологическая инспекция исследовала почвы, проанализировав пробы с 11 площадок площадью 100 квадратных метров. Делали это из-за аварии на заводе "Ривнеазот", которая произошла 20 июля и вызвала резонанс в обществе.
Глава Госэкоинспекции Украины Андрей Малеваный в фейсбуке сообщил, что пробы брали дважды:
- Сразу после выброса загрязняющих веществ с предприятия.
- И на следующий день после аварии.
Чтобы результаты были показательными, пробы брали на участках почвы с учетом движения облака выброса.
Вывод лабораторных исследований
В большинстве отобранных проб зафиксировано превышение показателей нитратов и азота аммонийного. А именно:
- Возле "Ривнеазот" – по нитратам в 10 раз.
- Ровно, улица Соборная – по азоту аммонийному в 1,3 раза, по нитратам в 1,8 раза.
- Село Зеленый Гай – по нитратам в 4,3 раза.
- Село Грушвица – по нитратам в 1,7 раза.
- Село Верховск – по нитратам в 1,9 раза.
- Село Городок – по нитратам в 1,8 раза.
Впрочем, показатели могут быть связаны и с тем, что в регионе неправильно вели хозяйственную деятельность на почвах.
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