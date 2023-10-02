После "Барыни": в ГУР анонсировали еще операции "с интересными названиями"

Украинская разведка анонсировала новые операции "с интересными названиями". Представитель разведки заверил, что еще будут новости, связанные между собой определенной логикой и легендами.

По словам Андрея Юсова, которые он сказал в эфире "Свобода. Утро", об этом можно будет поговорить позже. Вместо этого значение "Барыни" разведка пока не рассказывает, пишет 24 Канал.

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Что известно о новых операциях наших разведчиков

У нас будут еще новости, операции с интересными названиями, которые связаны между собой определенной логикой и легендами, поэтому об этом можем позже поговорить,

– заверил Юсов.

По его словам, операция "Барыня", которую реализовала украинская разведка, длилась 4 месяца с момента, когда представители Главного управления разведки Минобороны Украины вышли на российского лейтенанта Даниила Алферова.

Что разведчики рассказали об операции "Барыня"

Андрей Юсов уточнил, что наша разведка собирает информацию о контрактниках, о принудительно мобилизованных, о кадровых военных.

Именно тогда разведчики обратили внимание на то, что в России была личность, которая, будучи кадровым военным, добровольно уволилась из рядов российской армии и фактически, скорее всего, была принудительно мобилизована или принуждена к подписанию контракта.

В конце концов, так и получилось – Алферов оказался человеком с гражданской позицией, который изначально осуждал преступную войну и агрессию России против Украины и не желал вступать в ряды вооруженных сил, но фактически был принужден к этому. И в его действиях была значительная составляющая – это его позиция,

– заявил представитель разведки.

Он объяснил, что за эти четыре месяца Украина получила важную информацию для нашего сектора безопасности и обороны, которая стала ценной и для сохранения жизней наших защитников, и для разоблачения плана врага.

В частности, Алферов все это время с нашими разведчиками сумел убедить и перевести в украинский плен еще 11 российских военнослужащих. И только когда сам Алферов начал подвергаться давлению и на сутки был привязан к дереву, стало ясно, что его пребывание в вооруженных силах России ничем хорошим для него не завершится.

Андрей Юсов рассказал, что на месте службы российского военного продолжаются проверки и работают представители ФСБ.

Операция "Барыня" и "Синица": коротко