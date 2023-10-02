После "Барыни": в ГУР анонсировали еще операции "с интересными названиями"
Украинская разведка анонсировала новые операции "с интересными названиями". Представитель разведки заверил, что еще будут новости, связанные между собой определенной логикой и легендами.
По словам Андрея Юсова, которые он сказал в эфире "Свобода. Утро", об этом можно будет поговорить позже. Вместо этого значение "Барыни" разведка пока не рассказывает, пишет 24 Канал.
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Что известно о новых операциях наших разведчиков
У нас будут еще новости, операции с интересными названиями, которые связаны между собой определенной логикой и легендами, поэтому об этом можем позже поговорить,
– заверил Юсов.
По его словам, операция "Барыня", которую реализовала украинская разведка, длилась 4 месяца с момента, когда представители Главного управления разведки Минобороны Украины вышли на российского лейтенанта Даниила Алферова.
Что разведчики рассказали об операции "Барыня"
Андрей Юсов уточнил, что наша разведка собирает информацию о контрактниках, о принудительно мобилизованных, о кадровых военных.
Именно тогда разведчики обратили внимание на то, что в России была личность, которая, будучи кадровым военным, добровольно уволилась из рядов российской армии и фактически, скорее всего, была принудительно мобилизована или принуждена к подписанию контракта.
В конце концов, так и получилось – Алферов оказался человеком с гражданской позицией, который изначально осуждал преступную войну и агрессию России против Украины и не желал вступать в ряды вооруженных сил, но фактически был принужден к этому. И в его действиях была значительная составляющая – это его позиция,
– заявил представитель разведки.
Он объяснил, что за эти четыре месяца Украина получила важную информацию для нашего сектора безопасности и обороны, которая стала ценной и для сохранения жизней наших защитников, и для разоблачения плана врага.
В частности, Алферов все это время с нашими разведчиками сумел убедить и перевести в украинский плен еще 11 российских военнослужащих. И только когда сам Алферов начал подвергаться давлению и на сутки был привязан к дереву, стало ясно, что его пребывание в вооруженных силах России ничем хорошим для него не завершится.
Андрей Юсов рассказал, что на месте службы российского военного продолжаются проверки и работают представители ФСБ.
Операция "Барыня" и "Синица": коротко
- Андрей Юсов рассказал, что после операции "Синица" глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что еще несколько подобных историй и сделок в работе. По его словам, операция "Барыня" – это одна из них.
- Операцию "Синица" украинская разведка провела в августе 2023 года. Тогда 28-летний российский летчик Максим Кузьминов добровольно перегнал российский вертолет Ми-8 в Украину. За это он получит новые документы и 500 тысяч долларов.
- Уже в конце сентября украинская разведка сообщила о проведении успешной специальной операции по вербовке военного страны-агрессора "Барыня". В ГУР заявили, что с июня Даниил Алферов передавал своему куратору по разведке данные о перемещении живой силы и техники захватчиков, а также об их количестве.
- В августе 2023 года Алферов на территории временно оккупированной Херсонской области уговорил 11 других военных сдаться и отправил их в украинский плен.