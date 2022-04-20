После бунта родителей срочников утонувших с "Москвой", в России возможен провал призыва

Весенний призыв в России может не состояться. Эксперты сходятся во мнении, что ему может помешать потопление крейсера "Москва", совершенное Вооруженными Силами Украины.

Об этом в фейсбуке написал журналист Роман Цымбалюк. Он добавил, что в знак протеста в России даже подожгли один военкомат.

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На "Москве" погибли срочники

В соцсетях и на региональных ресурсах все чаще появляются сообщения пропавших матросов, в основном срочников. Несмотря на заявления России, что к "спецоперации" привлекают только контрактников, родители просят предоставить информацию о сыновьях, пропавших вместе с "Москвой".

Родители сообщают, что их дети точно были на крейсере и готовились к высадке десанта в Одессе.

Теперь удалось установить, что после уничтожения "Москвы" исчезли:

21-летний Сергей Грудинин,

20-летний Никита Сиромясов,

19-летний Андрей Цивов,

19-летний Артем Мишустин.

Родственники продолжают искать их, однако в ответ – тишина.

Цимбалюк отмечает, что в случае продолжения боевых действий, у новобранцев, которые подпадают под весенний призыв, есть неплохие шансы стать пушечным мясом в украинских степях.

Что известно о затоплении крейсера "Москва"

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