После четырех лет молчания: в Лондоне в новогоднюю ночь зазвучит Биг-Бен

Впервые с 2017 года в Лондоне люди услышат звон с Башни Елизаветы. В новогоднюю ночь британцев будут радовать звуки из Биг-Бена.

Более 4 лет часы были "на ремонте". Теперь он полностью готов к работе.

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Биг-Бен порадует Лондон

Ремонт известнейших часов мира проводила компания Cumbria Clock Company. Во время этого более 1 000 деталей часов разобрали и очистили.

Уже в новогоднюю ночь 5-тонные часы оповестят британцев о приходе 2022 года.

Как Биг Бен радовал британцев в 2012 году: смотрите видео

Что известно про Биг Бен