После циничного удара врага: Киев передаст Днепру 30 пассажирских автобусов

Киев передаст Днепру, подвергшемуся массированным вражеским атакам, 30 пассажирских автобусов.

Об этом сообщил киевский городской голова Виталий Кличко. Он напомнил, что после обстрела ночью в Днепре уничтожены или повреждены около 100 единиц общественного транспорта – городских автобусов.

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Говорил со своим коллегой Борисом Филатовым. После обстрела минувшей ночью в Днепре уничтожены или повреждены около 100 единиц общественного транспорта – городских автобусов. Столица поддерживает днепрян и предоставит помощь, которую может,

– отметил Кличко.



Последствия попадания россиян в транспортное предприятие / Фото Днепропетровска

Ранее мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в связи с попаданием ракеты типа "Искандер" в один из объектов транспортной инфраструктуры в ближайшие дни ожидаются временные сложности в работе городских автобусных маршрутов 73, 87А, 106, 107, 146А и 146Б.

Главное о массированной атаке по Днепру "Искандерами"

Россияне атаковали Днепр ракетами "Искандер" поздно вечером 29 сентября. В результате удара был убит человек, еще 5 ранили.

Оккупанты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, вызванного ударом, сгорели 52 автобуса, 98 были повреждены.

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