Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Він нагадав, що після обстрілу вночі у Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту – міських автобусів

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Говорив зі своїм колегою Борисом Філатовим. Після обстрілу минулої ночі в Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту – міських автобусів. Столиця підтримує дніпрян та надасть допомогу, яку може,

– зазначив Кличко.



Наслідки влучання росіян у транспортне підприємство / Фото Дніпропетровська ОВА

Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у зв'язку з влучанням ракети типу "Іскандер" у один із об'єктів транспортної інфраструктури найближчими днями очікуються тимчасові ускладнення у роботі міських автобусних маршрутів 73, 87А, 106, 107, 146А та 146Б.

Головне про масовану атаку по Дніпру "Іскандерами"

Росіяни атакували Дніпро "Іскандер" пізно ввечері 29 вересня. Внаслідок удару було вбито людину, ще 5 поранили.

Окупанти знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, викликаної ударом, згоріло 52 автобуси, 98 було пошкоджено.

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