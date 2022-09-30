Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Він нагадав, що після обстрілу вночі у Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту – міських автобусів
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Говорив зі своїм колегою Борисом Філатовим. Після обстрілу минулої ночі в Дніпрі знищені або пошкоджені майже 100 одиниць громадського транспорту – міських автобусів. Столиця підтримує дніпрян та надасть допомогу, яку може,
– зазначив Кличко.
Наслідки влучання росіян у транспортне підприємство / Фото Дніпропетровська ОВА
Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що у зв'язку з влучанням ракети типу "Іскандер" у один із об'єктів транспортної інфраструктури найближчими днями очікуються тимчасові ускладнення у роботі міських автобусних маршрутів 73, 87А, 106, 107, 146А та 146Б.
Головне про масовану атаку по Дніпру "Іскандерами"
- Росіяни атакували Дніпро "Іскандер" пізно ввечері 29 вересня. Внаслідок удару було вбито людину, ще 5 поранили.
- Окупанти знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, викликаної ударом, згоріло 52 автобуси, 98 було пошкоджено.
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