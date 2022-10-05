Россия переместила военных и технику с базы в Валуйках под Белгородом: спутниковые фото

После серии "хлопков" Россия переместила личный состав и технику с военной базе в Валуйках Белгородской области. Это ясно видно на спутниковых снимках Planet Labs.

Журналисты получили спутниковые снимки Planet Labs, на которых видно, что оккупанты перетащили свою военную технику от приграничных территорий из Украины в Белгородской области.

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Техника в Валуйках исчезла

1 октября спутник Planet Labs зафиксировал, что палатки с личным составом и военная техника, включая вертолеты, исчезли с территории военной базы в Валуйках Белгородской области, которая граничит с Харьковской, Сумской и Луганской областями Украины.

Еще 6 сентября по спутниковым снимкам на этой военной базе еще можно было увидеть многочисленные палатки, вертолеты и наземную военную технику.

База в Валуйках опустила:

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Исчезли и вертолеты:

Куда оккупанты дели технику и почему

Военные эксперты предполагают, что личный состав из Валуек перебросили на оккупированную территорию Луганской области. Так, полковник запаса ВСУ Роман Свитан сообщил, что, по его информации, часть личного состава и техники с базы в Валуйках россияне перебросили в оккупированный город Сватово Луганской области. По интересному стечению обстоятельств, это произошло после "хлопка" Валуйках 16 и 28 сентября.

Это произошло после взрывов в районе Валуек. Были потери у россиян, и, очевидно, было принято решение уйти в сторону. Часть военных и техники, по моим данным, "ушла" глубже в Россию, а большая часть – в сторону города Сватово, Луганскую область,

– рассказал Свитан.

Как россияне использовали Валуйки

Ранее с Валуек русские войска заходили на Купянск, откуда дальше шли на Изюм, Лиман и Рубежное в сторону Северодонецка. Однако после того, как ВСУ отбили эти территории, центр распределения в Валуйках потерял смысл для оккупантов.

Другой военный аналитик Михаил Жирохов также располагает информацией, что россияне перетягивают силы именно в город Сватово и отстраивают линию обороны по дороге Сватово-Кременная.

Как раз 5 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай также сообщил, что российские войска начали подготовку к обороне города Кременная Луганской области. При этом он заявил, что деоккупация Луганской области началась.

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