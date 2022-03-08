После конфуза с Путиным: россияне распространяют фейк о Зеленском

Россия славится своими фейками и "своеобразным" представлением информации. Доказательством тому стало одно из последних видео с президентом государства-агрессора Владимиром Путиным.

Речь идет о фейковом разговоре Путина со стюардессами. Об этом на брифинге сообщил украинский политик Сергей Лещенко, информирует 24 канал.

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Лещенко опроверг фейк о Зеленском

Теперь россияне распространяют информацию о том, что видео с лидером Украины Владимиром Зеленским в его кабинете было снято на зеленом фоне с подложенным видеорядом.

Лещенко подчеркнул, что это неправда, а президент Украины не только остается в Киеве, но и выполняет свои полномочия в полном объеме.

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