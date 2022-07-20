Сотни тысяч оккупантов окажутся в плену, когда начнется контрнаступление ВСУ, – Арестович

ВСУ ведут оборону по всей линии столкновения, но в то же время пытаются вести наступательные действия. В Офисе Президента прогнозируют, что когда ВСУ перейдут в полноценное контрнаступление, то будут массово брать оккупантов в плен.

Арестович заявил, что у россии сейчас больше пленных

О последствиях вероятного контрнаступления ВСУ высказался советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что наступательные действия предполагают захват в плен сил противника.

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В частности, Арестович сказал, что в плену врага сейчас больше украинских военных, чем у нашей стороны. Но после того, как ВСУ пойдут в контрнаступление, советник главы ОП прогнозирует массовый "набор" российских пленных.

Представьте, что будет, когда пойдет наше контрнаступление, с пленными, которых будет сотни тысяч. Потому что наступление всегда дает очень много пленных. Это секрет, почему наших пленных в распоряжении русской армии гораздо больше, чем их пленных у нас. Когда мы пойдем – это будет набор пленных, массовый,

– рассказал Арестович.

Он объяснил, что ВСУ до сих пор не идут в контрнаступление, поскольку ожидают, что российская армия потеряет способность наступать.

"Наша задача – вымотать противника. российская армия должна потерять способность наступать. Когда группировка теряет способность наступать – она теряет способность и контрнаступать, делать эффективные контрудары в ответ на наше контрнаступление", – резюмировал Арестович.

Что известно о контрнаступлении

Президент Владимир Зеленский отдал приказ деоккупировать все территории Украины, включая Крым. В последнее время на оккупированных территориях участились взрывы на складах и базах оккупантов. Речь идет о взрывах в Кадиевке (Луганская область), Новой Каховке (Херсонщина) и Мелитополе (Запорожье).

19 июля 2022 года украинские войска нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне. Заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что в случае подрыва моста, оккупантам не будет как отступать.

В Минобороны Великобритании заявили, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. В британской разведке констатировали, что контроль над днепровскими переправами, по всей вероятности, станет ключевым фактором результата боев в регионе.

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов считает, что освобождение Юга – вопрос времени. Он прогнозирует, что оккупантам вскоре будет все сложнее удерживать свои позиции.

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