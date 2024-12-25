После массированной атаки ракетами Россия ударила по Харькову еще и "Шахедом"

Россия продолжает терроризировать Харьков постоянными обстрелами. На рассвете 25 декабря враг массированно атаковал город баллистическими ракетами, а затем – ударил "Шахедом".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Харькова Игоря Терехова.

Смотрите также Россия массированно атаковала Украину ракетами: в областях объявляли тревогу

Россия продолжает обстреливать Харьков

Враг не прекращает обстрелов Харькова. Так, Терехов сообщил, что российская армия ударила "Шахедом" по городу. На месте прилета вспыхнул пожар.

Прилет произошел по частному сектору Основянского района. Пожар вспыхнул в одноэтажном доме Сейчас уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Через несколько минут в Харькове прогремела новая серия взрывов. Как сообщили в Воздушных силах, город продолжает находиться под атакой вражеских дронов.

Около 09:28 в Харькове снова прогремели взрывы. Перед этим мониторинговые телеграмм-каналы предупреждали о движении дронов в направлении города.

Утром Харьков оказался под массированной атакой ракет

На рассвете 25 декабря Россия массированно атаковала Харьков баллистическими ракетами. По информации мониторинговых телеграм-каналов, враг бил по городу ракетами типа С-300/С-400, однако окончательную информацию о применении ракет обнародуют позже в Воздушных силах.

В целом, в Харькове прозвучало по меньшей мере 7 взрывов. Под ударом оказались Салтовский и Киевский районы. На местах вражеских попаданий вспыхнули пожары.

Известно, что в результате утреннего террора в Харькове 3 пострадавших – мужчины 39, 45 и 46 лет. Двое из пострадавших получили осколочные ранения и были госпитализированы.

Известно, что после утренней атаки в Харькове повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, частные автомобили.