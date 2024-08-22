Вооруженные силы Литвы зафиксировали значительное сокращение российских войск в Калининградской области

Командующий литовской армии Раймундас Вайкшнорас заявил, что в Калининграде наблюдается заметное сокращение российских сухопутных войск.

В Вооруженных силах Литвы связали это успешной операцией украинских военных в Курской области.

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Россия выводит войска из Калининграда

Однако, по словам Раймундаса Вайкшнораса, нельзя расслабляться, поскольку Кремль продолжает попытки контролировать регион Балтийского моря.

Как только началась война в Украине, мы уже заметили, что из Калининграда было переброшено много техники и часть личного состава. Только они вернулись после ротации, и теперь видно, что идет достаточное сокращение по крайней мере сухопутных войск,

– сказал командующий литовскими Вооруженными силами.

Вайкшнорас отметил, что пока украинцы борются за свободу Запада в целом, Литва должна использовать это время для укрепления своей безопасности.

Не будем обманывать себя, так называемая система A2/AD, которая прикрывает с воздуха, у них (россиян, – 24 Канал) сильная. И ничего там не изменилось. Они, по-прежнему, пытаются контролировать Балтийское море, пытаются контролировать этот регион, поэтому мы также должны сохранять бдительность и следить за тем, что там происходит,

– подытожил командующий армией.

К слову, в течение прошлой недели истребители Североатлантического альянса три раза взлетали для перехвата российских самолетов над территорией Балтийского региона. Всего удалось перехватить 10 боевых самолетов, принадлежащих России.