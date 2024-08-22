У Збройних силах Литви пов'язали це успішною операцією українських військових у Курській області.

Читайте також Буданов сказав, чи є загроза російського наступу на країни Балтії, поки триває війна в Україні

Росія виводить війська з Калінінграду

Однак, за словами Раймундаса Вайкшнораса, не можна розслаблятися, оскільки Кремль продовжує спроби контролювати регіон Балтійського моря.

Щойно розпочалася війна в Україні, ми вже помітили, що з Калінінграда було перекинуто багато техніки та частину особового складу. Тільки вони повернулися після ротації, і тепер видно, що йде достатнє скорочення принаймні сухопутних військ,

– сказав командувач литовськими Збройними силами.

Вайкшнорас наголосив, що поки що українці борються за свободу Заходу в цілому, Литва має використати цей час для зміцнення своєї безпеки.

Не обманюватимемо себе, так звана система A2/AD, яка прикриває з повітря, у них (росіян, – 24 Канал) сильна. І нічого там не змінилося. Вони, як і раніше, намагаються контролювати Балтійське море, намагаються контролювати цей регіон, тому ми також повинні зберігати пильність і стежити за тим, що там відбувається,

– підсумував командувач армією.

До слова, протягом минулого тижня винищувачі Північноатлантичного альянсу три рази злітали для перехоплення російських літаків над територією Балтійського регіону. Загалом вдалося перехопити 10 бойових літаків, які належать Росії.