После начала войны украинцы стали считать Украину лидером Европы и постсоветского пространства

В период войны значительно возросла самооценка населения. Теперь Украину по сравнению со странами Европы видят среди "лидеров" 34% опрошенных и "середнячков" – 42%.

Еще два месяца назад большинство видели Украину среди "аутсайдеров". Об этом свидетельствуют данные свежего опроса социологической группы "Рейтинг".

Внимание Большинство украинцев готовы на компромисс с Россией, но при условии возвращения Крыма и Донбасса

Примечание! Опрос проводился с 12 по 13 марта. В нем приняли участие 1200 человек в возрасте от 18 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью не более 2,8%.

Большинство украинцев считают Украину лидером среди стран Европы / Инфографика "Рейтинг"

В то же время, 63% видят Украину в "лидерах" среди стран бывшего СССР, тогда как еще два месяца назад видели преимущественно среди "середнячков".

В общей сложности, 76% считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. Это самый высокий показатель за всю историю замеров.

Только 15% противоположного мнения, 10% – не смогли оценить ситуацию. Во всех регионах и среди возрастов доминирует оценка направления как правильного.