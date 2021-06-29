Купаться – нельзя: после наводнения в оккупированном Крыму закрыли десятки пляжей
29 июня 2021 , 16:51Читати новину українською
Источник:ТАСС
Оккупированный Крым недавно столкнулся с невиданным по мощности наводнением. Из-за высокой воды значительно ухудшилось качество морской воды.
Роспотребнадзор после подтоплений остановил эксплуатацию 83 крымских пляжей. Всего в оккупированном Крыму летом функционируют 373 пляжа.
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С водоемов взяли более 20 тысяч проб
Эксперты обследовали более 20,5 тысяч проб воды из водоемов. Их протестировали на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели.
У берегов курортной Ялты, которая едва ли не больше всего пострадала от наводнения, купаться невозможно. Оккупационные власти отметили, что холерного вибриона у побережья не нашли.
Что такое холерный вибрион?Это – грамм-отрицательная бактерия, принадлежащая к роду вибрион. Этот возбудитель вызывает у людей холеру. Болезнь передается фекально-оральным путем от человека к человеку, чаще при употреблении загрязненной воды, овощей, фруктов, при купании, а также через пищу и при бытовых контактах.
Что известно о наводнениях в оккупированном Крыму
- На полуострове произошли сильнейшие с 1991 года наводнения.
- Вода затопила улицы многих курортных городов, в частности, Ялты, Керчи и Феодосии.
- Непогода унесла жизни по меньшей мере одного человека.
- Оккупанты оценили убытки в 165 миллионов долларов.