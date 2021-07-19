Киев снова накрыл безумный ливень: фото и видео

19 июля 2021 , 12:21
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Источник:

24 канал

В Киеве в понедельник 19 июля пришли гроза, дождь и ожидаемая прохлада. До этого на улице была невыносимая 30-градусная жара.

Сейчас в столице хмуро – тучи закрыли Солнце и идет ливень. Иногда гремит и сверкает.

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Гром, молния и дождь в Киеве 19 июля

В Киеве в понедельник начался сильный дождь с молнией. Такую погоду обещали синоптики накануне. 

К тому же, в столице еще и сильные порыва ветра.

Киев снова накрыл безумный ливень: видео