Киев снова накрыл безумный ливень: фото и видео
19 июля 2021 , 12:21Читати новину українською
Источник:24 канал
В Киеве в понедельник 19 июля пришли гроза, дождь и ожидаемая прохлада. До этого на улице была невыносимая 30-градусная жара.
Сейчас в столице хмуро – тучи закрыли Солнце и идет ливень. Иногда гремит и сверкает.
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Гром, молния и дождь в Киеве 19 июля
В Киеве в понедельник начался сильный дождь с молнией. Такую погоду обещали синоптики накануне.
К тому же, в столице еще и сильные порыва ветра.
Киев снова накрыл безумный ливень: видео