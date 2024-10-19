После ночной атаки на Сумщине ввели графики отключений света

Россияне ударили "Шахедами" и КАБами по энергетической инфраструктуре Сумщины. В нескольких районах области ввели аварийные отключения света.

Ночью в Сумской области раздавались взрывы. Утром в ОВА рассказали об обесточивании в Шосткинской общине.

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Аварийные отключения в Сумской области

Как сообщили в "Сумыоблэнерго", в 08:57 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений с 1 по 5 очереди, согласно указанию НЭК "Укрэнерго". Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района.

Ранее в ОВА объяснили, что враг атаковал в регионе энергетическую инфраструктуру. Есть по меньшей мере семь раненых.

К слову, утром оккупанты ударили ракетами и дронами по Николаевщине и Черкасщине. Также поражен объект критической инфраструктуры на Черниговщине. Из-за попадания возник пожар.