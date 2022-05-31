После ночных обстрелов Криворожья оккупанты снова попали по территории Апостоловской общины

Россияне обстреляли Криворожский район в ночь на 30 мая. В течение следующего дня они снова попали по Апостоловской общине.

День 30 мая на Днепропетровщине прошел относительно спокойно. Ведь в инфраструктуру населенных пунктов или жилые комплексы ничего не "прилетело". Потому и пострадавших, к счастью, нет. Об этом сообщил глава местного областного совета Николай Лукашук.

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Сегодняшний день можно назвать относительно спокойным. После ночных обстрелов Криворожского района оккупанты снова попали по территории Апостоловской общины. К счастью, в самые населенные пункты ничего не прилетело,

– написал Лукашук.

По состоянию на 20.30 ситуация в регионе была спокойная и контролируемая. Критическая инфраструктура работает, область живет мирной жизнью, как это может быть.

Обстрел Днепропетровщины: последние новости

В ночь на 30 мая российские кафиры обстреляли из артиллерии Криворожский район. Глава областной военной администрации Валентин Резниченко рассказал, что ночью в регионе была долгая воздушная тревога. Огонь оккупанты открывали по Зеленодольскому и Апостоловскому общинам. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

Ночью 28 мая захватчики попали в церковь в Зеленодольской общине. Известно, что в результате артиллерийской атаки происходит разрушение. От удара повреждены окна храма, изгородь, а также ворота. Никто не пострадал. Что касается других общин области, то там ночь прошла спокойно и без обстрелов.

27 мая враг выпустил ракету по казармам Национальной гвардии. Эту информацию журналистам 24 канала подтвердили в пресс-службе силового ведомства. В результате вражеской атаки жертвы. Что касается их количества, то такие детали не сообщили. Информацию скрывают для того, чтобы ею не смогли воспользоваться россияне.

26 мая на Днепропетровщине тоже было неспокойно. Из артиллерии россияне обстреляли Криворожский район , а именно – Апостоловскую общину. Атака снова произошла ночью. К счастью, кафиры попали в поля. Потому пострадавших не было.

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