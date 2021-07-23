После обстрела оккупантов: в Марьинке местный житель получил ранения

Житель Марьинки пострадал в результате взрыва неустановленного предмета. 52-летнего мужчину госпитализировали с осколочными ранениями.

Соответствующее сообщение поступило в полицию Курахово 23 июля. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Читайте также Перед Днем Независимости на Донбассе обострится ситуация, – Жданов

Полицейские отметили, что мужчина получил повреждение 23 июля в 06.45. В это время он находился во дворе своего дома в городе Марьинка.

По предварительной информации, все это произошло в результате взрыва неустановленного предмета во время обстрела со стороны оккупантов.

По данному факту правоохранители уже открыли уголовное производство. Предварительная квалификация статьи – о нарушении законов и обычаев войны.

Боевики обстреляли Опытное