После обстрелов оккупантов в Николаевской области ранены 3 человека

Российские военные продолжают обстреливать Николаевскую область. Известно, что за минувшие сутки в результате вражеских ударов ранили троих человек.

Об этом сообщила глава областного совета Николаева Анна Замазеева. Она добавила, что среди раненых, к счастью, нет детей.

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Пострадавших отправили в больницы

Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь,

– сказала она.

Замазеева добавила, что на утро, 26 апреля, в николаевских больницах среди других пациентов находится 210 горожан. Все они получили травмы в результате атак оккупантов на область.

Напомним, что в ночь на 26 апреля российские захватчики в очередной раз обстреляли Николаев. Известно об одном погибшем. Его в собственном доме убил осколок.

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