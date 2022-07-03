После обстрелов Славянска вспыхнули пожары: есть много погибших и раненых

Россияне накрыли мощным огнем Славянск, что в Донецкой области. В городе вражеские обстрелы уже унесли человеческие жизни, по меньшей мере – 6. Также много людей получили ранения.

Об этом сообщил мэр города Вадим Лях. Больше деталей обнародуют позже.

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Россияне обстреливают Славянск из РСЗО

В видео с места событий городской глава отметил: враг бьет по населенному пункту из реактивных систем залпового огня. Лях говорит – это самый масштабный обстрел за последнее время.

В городе возникло до 15 пожаров. Также есть большое количество раненых и погибших,

– сообщил мэр Славянска.

В городе – по меньшей мере 6 погибших

В Донецкой ОВА сообщили "Суспільному", что в Славянске по меньшей мере 6 погибших и еще 15 человек получили ранения. Почти одновременно враг ракетами атаковал и Краматорск – здесь разрушена гостиница и дорога.

Смотрите видео с рассказом мэра о ситуации в городе:

Накануне враг обстрелял город кассетными боеприпасами

Славянск не успел оправиться от предыдущего обстрела. 1 июля россияне били по городу кассетными боеприпасами: погибли 4 человека, еще 7 – получили ранения. Городские власти говорят, что 90% жертв и пострадавших во время удара находились на улице. Из-за обстрелов 2 июля даже остановили выдачу гуманитарной помощи, ведь россияне бьют по скоплениям людей.

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Какова ситуация в Славянске: коротко

Еще в конце июня российская армия обстреляла Славянск кассетными боеприпасами. Ранения получили тогда шесть человек.

27 июня город атаковали уже ракетами. Были убитые и раненые. Городские власти подчеркивали жителям то, что есть еще возможности эвакуироваться.

Российская армия подтягивает все больше сил к Славянску. Тактику хотят использовать такую же, как в Мариуполе, – накрывать город из артиллерии.

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