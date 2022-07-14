После отбоя в Виннице снова объявили воздушную тревогу

Днем 14 июля в Виннице подтвердили взрывы, произошедшие во время воздушной тревоги. После отбоя в городе звучала повторная сирена. Воздушная тревога длилась всего 7 минут.

О начале воздушной тревоги в 12:12 написал Винницкий городской совет. Уже в 12:20 в телеграм-канале ведомства объявили отбой.

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Ситуация в Виннице

Во время первой воздушной тревоги, объявленной в Винницкой области 14 июля в 10:13, российские ракеты нанесли удары по зданию с офисными помещениями. От ударов пострадали находящиеся поблизости жилые дома. Также известно о жертвах, их количество устанавливается.

В Винницкой ОВА предоставили контакты горячей линии для поисков людей. Жителей города просят обращаться по телефонам 67-01-20 или 103.

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов отметил, что на месте попадания ракеты в Виннице продолжаются спасательно-поисковые работы.