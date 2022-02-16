Об этом в сети сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что заседание должно состояться в течение 48 часов.

Читайте также Кулеба инициировал Украинскую неделю в ОБСЕ, чтобы снизить напряжение с Россией

Киев просит провести заседание Постоянного совета и Форума ОБСЕ

Кулеба подчеркнул, что Украина продолжает требовать прозрачности от России, которая отказалась участвовать во встрече в рамках Венского документа.

Теперь просим провести совместное заседание постоянного совета и форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ для выработки дальнейших шагов,

– отметил министр.

Глава МИД также призвал Москву учесть законную обеспокоенность стран-участниц и использовать инструменты ОБСЕ для разрядки напряженности, вызванной военной деятельностью у украинских границ. Кулеба пояснил, что Киеву заявлений о выводе войск недостаточно, нужны прозрачность и факты.

Запрос Киева в Москву о российских войсках: что известно

Украина 11 февраля обратилась к России с требованием объяснить военные учения у украинских границ. Кремль в течение 48 часов должен был предоставить Киеву всю информацию о своих войсках как вблизи границы с Украиной, так и на территории временно оккупированного Крыма. Это предусмотрено в положениях Венского документа.

Время на ответ закончилось 13 февраля, в 14: 59 по Киеву. Москва никак не отреагировала на запрос.

Киев инициировал встречу со страной-агрессором и всеми государствами-участниками Венского документа. Однако Россия не согласилась принимать в ней участие.

Впоследствии стало известно, что в Кремле таки выдали какую-то реакцию. Там запрос Украины о военных учениях назвали "неприемлемым".

Это может вас заинтересовать – об угрозе прекращения деятельности ОБСЕ: смотрите видео

Текст сообщения Дмитрия Кулебы:

Мы продолжаем требовать прозрачности от России, которая отказалась участвовать во вчерашнем заседании в рамках Венского документа. Теперь Украина просит провести совместное заседание постоянного совета и форума по безопасности сотрудничества ОБСЕ в течение 48 часов для проработки дальнейших шагов.

В очередной раз призываем Российскую Федерацию ответить на правомерные беспокойства государств-подписантов, использовать инструменты ОБСЕ для снижения напряжения, которое создала военная деятельность РФ вблизи границы Украины. Заявлений об отводе недостаточно. Необходимая прозрачность и факты