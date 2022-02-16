Про це у мережі повідомив очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що засідання має відбутися протягом 48 годин.

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Київ просить провести засідання постійної ради та форуму ОБСЄ

Кулеба наголосив, що Україна продовжує вимагати прозорості від Росії, яка відмовилася брати участь у зустрічі в межах Віденського документа.

Тепер просимо провести спільне засідання постійної ради та форуму зі співробітництва в галузі безпеки ОБСЄ для вироблення подальших кроків,

– зазначив міністр.

Глава МЗС також закликав Москву врахувати законну стурбованість країн-учасниць і використовувати інструменти ОБСЄ для розрядки напруженості, викликаної військовою діяльністю біля українських кордонів. Кулеба пояснив, що Києву заяв про виведення військ недостатньо, потрібні прозорість і факти.

Запит Києва до Москви про російські війська: що відомо

Україна 11 лютого звернулася до Росії з вимогою пояснити військові навчання біля українських кордонів. Кремль протягом 48 годин мав надати Києву всю інформацію про свої війська як поблизу межі з Україною, так і на території тимчасово окупованого Криму. Це передбачено у положеннях Віденського документа.

Час на відповідь закінчився 13 лютого, о 14:59 за Києвом. Москва ніяк не відреагувала на запит.

Київ ініціював зустріч з країною-агресоркою та всіма державами-учасницями Віденського документа. Однак Росія не погодилася брати у ній участь.

Згодом стало відомо, що у Кремлі таки видали якусь реакцію. Там запит України про військові навчання назвали "неприйнятним".

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Текст допису Дмитра Кулеби:

Ми продовжуємо вимагати прозорості від Росії, яка відмовилася брати участь у вчорашньому засіданні у межах Віденського документа. Тепер Україна просить провести спільне засідання постійної ради та форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ протягом 48 годин для опрацювання подальших кроків.

Вчергове закликаємо Російську Федерацію відповісти на правомірні занепокоєння держав-підписантів, використати інструменти ОБСЄ для зниження напруги, яку створила військова діяльність РФ поблизу кордону України. Заяв про відведення недостатньо. Необхідна прозорість та факти