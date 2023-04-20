В интернете предприимчивые украинцы уже предлагают купить "свежий метеорит"

Вечером 19 апреля киевлян озадачила яркая вспышка, которая на секунды осветила ночное небо. В интернете начались дискуссии о ее источнике, где среди догадок нашлось место НЛО и падению метеорита. А уже на следующий день предприимчивые украинцы бросились продавать его кусочки на платформе онлайн-объявлений.

Предложили украинцам приобрести черные камни неизвестного происхождения по цене от 300 долларов. При этом за самый большой камешек продавец попросил 10 тысяч долларов.

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Цена "свеженького метеорита" от 300 долларов

Как отметили в объявлении, предлагаемый товар был разных форм и размеров, что можно увидеть и на фотографии объявления. Однако, вероятно, самый большой среди других не поместился на ладонь, ведь весил, по словам продавца, 12 килограммов.

Продается свеженький метеорит, только прибывший в Киев. Есть разные кусочки от камней, есть разных форм и размеров. Самый большой – 12 килограммов (его цена 10 000 долларов). Есть и небольшие от 300 долларов,

– отметил продавец в объявлении.

Интересно, что предложение "провисело" на странице сайта недолго. Так, опубликовали его в 10:55, а уже около 14 объявление исчезло. Возможно, в связи с громким событием накануне весь товар разобрали коллекционеры, а возможно, продавец решил оставить камни себе.

Заметим, что купить кусочки метеорита на платформе украинцы предлагают не первый день.



Украинец предложил приобрести "свеженький метеорит" / Скриншот

Что известно о падении небесного тела

Упал метеорит в столице Украины около 22:00. Вскоре после этого в Киевской ОВА подтвердили, что в небе обнаружили воздушную цель. А в самой столице и области объявили о воздушной тревоге.

Метеорит был не единственным предположением о причине яркой вспышки в небе Киева. Так, глава КМВА Сергей Попко написал, что это могло быть падение спутника NASA. Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что по состоянию на 23:30 информацию о падении спутника подтвердить не могут.

Интересно, что вспышка в Киеве совпала с ожидаемым падением спутника RHESSI. Однако образовательный проект о космосе Alpha Centauri отметил, что спутник не мог упасть над Украиной, ведь его траектория движения была совсем другой.

Впоследствии в Государственном космическом агентстве прокомментировали, что именно произошло на Киевщине. Там заявили о высокоэнергетическом акустическом событии, что, вероятно, связано с входом космического тела в плотные слои атмосферы. По данным агентства, наиболее вероятно, вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид.