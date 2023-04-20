Запропонували українцям придбати чорне каміння невідомого походження за ціною від 300 доларів. При цьому за найбільший камінець продавець попросив аж 10 тисяч доларів.

До теми Метеор, супутник чи "НЛО": все, що відомо про яскравий спалах над Києвом

Ціна "свіженького метеорита" від 300 доларів

Як зазначили в оголошенні, запропонований товар був різних форм та розмірів., що можна побачити й на фотографії оголошення. Однак, ймовірно, найбільший серед інших не помістився на долоню, адже важив, за словами продавця, аж 12 кілограмів.

Продається свіженький метеорит, що тільки прибув до Києва. Є різні шматочки від каміння, є різних форм і розмірів. Найбільший – 12 кілограмів (його ціна 10 000 доларів). Є і невеликі від 300 доларів,

– зазначив продавець в оголошенні.

Цікаво, що пропозиція "провисіла" на сторінці сайту не довго. Так, опублікували її о 10:55, а уже близько 14 оголошення зникло. Можливо, у зв'язку з гучною подією напередодні увесь товар розібрали колекціонери, а, можливо, продавець вирішив залишити камінці собі.

Зауважимо, що придбати шматочки метеорита на платформі українці пропонують не перший день.



Українець запропонував придбати "свіженький метеорит" / Скриншот

Що відомо про падіння небесного тіла

Впав метеорит у столиці України близько 22:00. Невдовзі після цього у Київській ОВА підтвердили, що у небі виявили повітряну ціль. А у самій столиці та області оголосили про повітряну тривогу.

Метеорит був не єдиним припущенням причини яскравого спалаху у небі Києва. Так, голова КМВА Сергій Попко написав, що це могло бути падіння супутника NASA. Однак речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що станом на 23:30 інформацію про падіння супутника підтвердити не можуть.

Цікаво, що спалах у Києві співпав з очікуваним падінням супутника RHESSI. Однак освітній проєкт про космос Alpha Centauri відзначив, що супутник не міг впасти над Україною, адже його траєкторія руху була зовсім іншою.

Згодом у Державному космічному агентстві прокоментували, що саме трапилось на Київщині. Там заявили про високоенергетичну акустичну подію, що, ймовірно, пов'язано із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.За даними агенства, найбільш ймовірно, спалах було спричинено падінням метеорита з потоку Лірид.