После падения российских ракет в Польше Дуда побеседовал со Столтенбергом

Президент Польши Анджей Дуда 15 ноября побеседовал с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Перед этим сообщалось, что на территории Польши упали российские ракеты.

О разговоре с Байденом сообщил сам Дуда в своем твиттере. Детали пока не известны.

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Обсуждали 4 статью НАТО

Со Столтенбергом президент Польши обсудил взрывы и возможность использования 4 статьи НАТО о консультациях. Об этом заявил глава Бюро нацбезопасности Польши Яцек Северя.

Заметим, что 4 статья НАТО предполагает, что стороны будут "консультироваться друг с другом в случае, если, по мнению любой из них, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность любой из сторон будут под угрозой".