После переговоров Джонсон и Зеленский прогулялись до Софии Киевской: яркие фото

Владимир Зеленский и Борис Джонсон прогулялись по ночному Киеву. Произошло это после переговоров президента Украины и премьер-министра Великобритании.

Во время прогулки лидер Украины и премьер Британии посетили достопримечательность украинской культуры – Национальный заповедник "София Киевская".

Важно "Друзья здесь": у Зеленского показали видео переговоров с Борисом Джонсоном

Во время экскурсии представители государств послушали рассказы об истории Софийского собора и осмотрели мозаики и фрески, которыми украшен интерьер храма. Кроме того, премьер-министр Великобритании сделал запись в книге посетителей собора.

К прогулке присоединился и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, лидеры говорили не только о войне.

Как бывший журналист Ткаченко, не мог не рассказать бывшему журналисту Джонсону об истории знаменитого Софийского собора. А также вспомнить о родстве князей Киевской эпохи с королевскими домами Европы,

– написал Ткаченко.

По его словам, "во времена, когда кто-то подвергает сомнению европейское родство и выбор Украины – это было ко времени".

Джонсон и Зеленский прогулялись до Софии Киевской / Фото офиса Президента

Как прошел визит Джонсона в Украину

Премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев 1 февраля. Визит произошел на фоне угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.

Джонсон подчеркнул, что готовят пакет санкций, которые введут, "как только нога российского солдата ступит на украинскую землю". Кроме того, он отметил, что у границ Украины сосредоточено наибольшее количество российских войск за все годы.

Британский политик также посоветовал россиянам "сделать шаг назад", поскольку украинцы будут защищать государство до последней капли крови. Зеленский отметил мощную поддержку Великобритании и поблагодарил Лондон.

Встреча Зеленского с Джонсоном: смотрите видео

Полный текст публикации Александра Ткаченко:

Был рад приветствовать Премьер-Министра Великобритании Бориса Джонсона на совместной встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Софийском Соборе.

Сотрудничество Украины и Соединенного Королевства с целью укрепления безопасности и обороноспособности Украины является важным на фоне угрозы нашей стране.

Но разговаривали не только о проблемах. Как бывший журналист Ткаченко, не мог не рассказать бывшему журналисту Джонсону об истории знаменитого Софийского собора. А также вспомнить о родстве князей Киевской эпохи с королевскими домами Европы. Во времена, когда кто – то подвергает сомнению европейское родство и выбор Украины – это было актуально.