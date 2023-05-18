Об этом в своем стриме сказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он сравнил заявления главы украинского ГУР Кирилла Буданова и Главнокомандующего Валерия Залужного.

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От 100 до 200 километров

Олег Жданов процитировал слова Кирилла Буданова по поводу "одной из целей украинской освободительной борьбы". Речь идет о создании на границе с Россией демилитаризованной зоны глубиной в 100 километров. Впрочем, это не новая идея.

Об этом в сентябре прошлого года в своей статье уже писал Главнокомандующий Валерий Залужный. Только там цифра была больше. Он предполагал, что нужно создать 200-километровую демилитаризованную зону вдоль границы Украины на территории России,

– сказал военный эксперт.

Он не сомневается в таком развитии событий и демилитаризованной зоне точно быть. Это результат вооруженной агрессии России против Украины.

Олег Жданов о демилитаризованной зоне в России: смотреть видео

Громкие заявления Кирилла Буданова: основное