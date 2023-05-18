Про це у своєму стрімі сказав військовий експрт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він порівняв заяви очільника українського ГУР Кирила Буданова та Головнокомандуючого Валерія Залужного.
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Від 100 до 200 кілометрів
Олег Жданов процитував слова Кирила Буданова щодо "однієї з цілей української визвольної боротьби". Мовиться про створення на кордоні з Росією демілітаризованої зони глибиною в 100 кілометрів. Утім, це не нова ідея.
Про це у вересні минулого року в своїй статті вже писав Головнокомандувач Валерій Залужний. Тільки там цифра була більша. Він передбачав, що треба створити 200-кілометрову демілітаризовану зону вздовж кордону України на території Росії,
– сказав військовий експерт.
Він не сумнівається у такому розвитку подій і демілітаризованій зоні точно бути. Це підсумок збройної агресії Росії проти України.
Олег Жданов про демілітаризовану зону в Росії: дивитись відео
Гучні заяви Кирила Буданова: основне
- Очільник українського ГУР зазначив, що після перемоги російський сусід нікуди не дінеться і українцям треба бути готовими до війн у майбутньому. Як би не видозмінилась Росія, якась її частина буде межувати з Україною.
- Владімір Путін є цілком законною ціллю для України. Утім, на думку Кирила Буданова, немає сенсу у тому, аби пробувати скоювати на нього замахи. Але теоретично ліквідувати можна будь-кого.
- Буданов дав одну лаконічну пораду очільнику Кремля – вивести російські війська з території України і спробувати дати бодай якесь майбутнє Росії.