Про це у своєму стрімі сказав військовий експрт Олег Жданов, інформує 24 Канал. Він порівняв заяви очільника українського ГУР Кирила Буданова та Головнокомандуючого Валерія Залужного.

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Від 100 до 200 кілометрів

Олег Жданов процитував слова Кирила Буданова щодо "однієї з цілей української визвольної боротьби". Мовиться про створення на кордоні з Росією демілітаризованої зони глибиною в 100 кілометрів. Утім, це не нова ідея.

Про це у вересні минулого року в своїй статті вже писав Головнокомандувач Валерій Залужний. Тільки там цифра була більша. Він передбачав, що треба створити 200-кілометрову демілітаризовану зону вздовж кордону України на території Росії,

– сказав військовий експерт.

Він не сумнівається у такому розвитку подій і демілітаризованій зоні точно бути. Це підсумок збройної агресії Росії проти України.

Олег Жданов про демілітаризовану зону в Росії: дивитись відео

Гучні заяви Кирила Буданова: основне