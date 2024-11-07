Пора затягивать пояса

Несмотря на прогнозы, что результатов выборов мы еще долго будем ждать, все произошло значительно быстрее.

"Старой доброй Америки" больше нет

Должен с удовольствием для себя признать, что мои прогнозы относительно президентских выборов в США сбылись с очень высокой точностью. А вот с Палатой представителей еще надо подождать, но там я ошибся больше всего. Вполне вероятно, что республиканцы удержат Палату. Об этом заявил Дмитрий Шеренговский, информирует 24 Канал.

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Это наталкивает на три мысли. Первая – аналитика в очередной раз доказала, что она королева. Несмотря на личные предпочтения или антипатии, если мы говорим о политическом анализе, мы должны дистанцироваться и учитывать факты. Тогда не будет очарований и разочарований, только искусство оценки возможного. Это я и постоянно студентам говорю, и себе напоминаю.

И поэтому, второе, открыв фейсбук, я немного смутился, насколько моя лента пестрела от удивления того, что произошло. Хотя все тенденции указывали, что будет именно такой результат, возможно, только не столь разгромный для демократов.

Отсюда и третья мысль, более пространная. Это не такая уж победа республиканцев, и не настолько проигрыш демократов. Просто Америка сегодня такая, которая понимает месседжи Трампа. В ней есть неуверенность в своих деньгах, в ней есть запрос на изоляционизм, неоконсерватизм (правда, не того славного рейгановского разлива, а ближе к палеоконсерваторам), протекционизм, новейших "травм Вьетнама" (только вот Афганистана). Где провозглашены либеральные ценности, конечно, важны, но желания за них платить нет.

Мы можем сколько хочешь скучать по "старой доброй Америке", но ее нет. Есть новая реальность, новые интересы, новые красные линии и новый запрос на контролируемое свое вмешательство.

Как Трампу удалось победить

Трамп в очередной раз хорошо сыграл на настроениях, он не приносил ничего нового, все нужное уже было. Поэтому темнокожие и латиноамериканцы даже в первом или нулевом поколении не голосуют за облегчение иммиграционного законодательства (читай – потенциально "понаехавших"). Они голосуют за свое место и за привычные себе семейные ценности. Поэтому Харрис не может даже взять убедительное большинство среди женщин, на что была ее ставка.

В основном демократов съела самоуверенность, что, играя с неконкретными месседжами по очень лоскутно-сшитым своим избирателям, они мобилизуют больше. Но нет, их избиратели хотели конкретики. Это неоднократно поднималось и игнорировалось.

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А еще больше сыграл тот фактор, что оттягивание до последнего перехода с Джо Байдена к Харрис, чтобы не оставить трампистам времени на критику, все же это оказалось неправильной ставкой. Харрис не успела перестать ассоциироваться с Байденом и вызовами экономики (важнейший вопрос для каждого избирателя).

Плохой сценарий

Зато хорошо, что США удалось избежать гражданского неповиновения, которое обещал Трамп. Это худший сценарий, который только мог произойти. Наши враги очень на него рассчитывали.

Другой плохой сценарий, вероятно, таки произойдет – республиканское монобольшинство во всех ветвях власти, и их назначенцы в Верховном суде. Здесь сломается система балансировки и противовесов, и это уже почти факт.

Например, нажимать на нужное украинцам решение придется теперь не через друзей в обеих партиях, преодолевая недругов в обеих партиях, а через друзей в одной партии, преодолевая недругов везде.

Чего нам ждать

В стратегическом аспекте ничего сильно не изменится. Мы привыкли считать, что люди творят политику, и это так, но до определенной степени. Есть институциональные механизмы, есть интересы, есть ресурсы для обеспечения интересов, есть политический контекст, и все это ограничивает влияние индивида.

Вот, например, планировал Трамп решить вопрос Северной Кореи. Ездил, фотографировался с Ким Чен Ыном, соглашения заключал. И что? Северная Корея перестала быть Северной Кореей? Или интересы семьи Кимов перестали диктовать политику Пхеньяна?

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Трамп непременно столкнется с ограничениями ситуации в контексте украинско-российской войны. Если даже Белый дом при Байдене предпочитал салливанскую контролируемую эскалацию, то Трамп тем более будет этим пользоваться. Будут ограничиваться расходы, будет попытка подписать какое-то соглашение.

Только проблема и возможность в том, что Трамп не имеет никакого плана, как урегулировать эту войну. Нам здесь нужно работать, давая собственные видения, согласованные с американскими интересами. Иначе говоря – изменить риторику Плана победы и американских ресурсов на План сдерживания на украинские ресурсы и немного европейских (да, я знаю, что у нас ресурсов нет).

Кстати, о ЕС. Да, при Трампе мы увидим жесткую игру, возобновление торговых баталий и попытки любыми методами преодолеть дефициты торговли и "вернуть фабрики в США". Но и при Байдене, и соответственно – при Харрис, мы видели то же, просто избирательнее и не так эпатажно, как будет при Трампе.

Возьмем только во внимание Inflation Reduction Act и комплекс субсидий собственного производства вопреки принципам свободной торговли, или тот факт, что Байден оставил большинство трамповских пошлин. Да, это против недружественных Китая и ко, но и партнеры под раздачу попали также. Опять же, ничего нового – лишь обострение того, что уже началось.

Поэтому единственный вывод для нас – пора затягивать пояса и переставать верить в чудо правильно сказанных фраз о вечном. Нужна максимальная проактивность на всех фронтах. Ресурсы, ресурсы и еще раз ресурсы, чтобы бороться дальше и выживать дальше. Это наш приоритет, что с Трампом, что без него.